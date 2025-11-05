高速鉄道列車G1276号が3日、「ダブル11（11月11日のネット通販イベント）」の貨物440個を積載し、黒竜江省のハルビン西駅から湖北省武漢市に向けて出発した。これにより、中国鉄路ハルビン局集団による「ダブル11」ピーク期におけるスピード輸送サービスが常態化し、高い効率での運行段階に入った。中国新聞網が伝えた。同社は「ダブル11」期間中、毎日80本以上の高速鉄道列車を利用して貨物輸送することを計画しており、山東省青