白髪でやせ細り、しわしわの姿に…トップアイドルがまさかのお爺ちゃんに―。DOMOTO(元KinKi Kids)の堂本光一が披露した別人級?お爺ちゃん?ショットに驚きの声が上がっている。「上田竜也の要望でお爺ちゃんになりましたがこれ俺ってわからないほどよねフレッシュジュニアからお爺ちゃんまで振り幅が、、、」とインスタグラムにつづり、白髪でしわしわのリアルな老けメイクを施した自身の顔面アップ写真を投稿している。