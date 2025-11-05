「トマホークステーキは150ドルです」米国のスポーツジャーナリストがドジャースタジアム（ロサンゼルス）の?名物ステーキ?を紹介し、その金額が反響を呼んでいる。「ドジャースタジアムで販売されているトマホークステーキは150ドルです」とXに書き込み、巨大なトマホークステーキの写真をアップしたのはアラシュ・マルカジさん。1ドル＝150円で換算すると、22500円。スタジアムの料理としては驚きの金額だ。この投稿にフ