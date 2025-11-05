◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権プロアマ戦（５日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）前週のフォーティネット・プレーヤーズ・カップでツアー初優勝を飾ったプロ１０年目の佐藤大平（クリヤマＨＤ）が開幕前日、会場で取材に応じた。「優勝の実感よりも、今週調子悪いなという方が大きい。今週は予選落ちしたくない」と表情はさえないままだった。優勝翌朝にはコース入りし、３日、４日と９ホールをラウンド