元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が、同じく元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美との２ショットを披露した。５日までに更新した自身のインスタグラムに「友ブランド双子コーデ」とコメントすると、色違いのトップスとスカートを着て二人で横並びになった写真をアップ。「２人のクリスマスＬＩＶＥのグッズの写真だよん。ただいま製作中...１２月２２日ともとまってます」とつづり、ホテルニューオータニで開催するディナーライブ