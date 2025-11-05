台風25号に加えて、新たな台風が発生する予想です。気象庁はカロリン諸島の熱帯低気圧が、今後、台風に発達する見込みとしています。台風に変わる熱帯低気圧は、今後、発達しながら北西へ進み、非常に強い勢力となる予想です。進路予想に幅があるような状況ですが、日本列島に影響を与える可能性もあり、最新の情報に注意が必要です。台風25号とは別に新たな台風発生へ今日5日(水)12時、強い台風25号は南シナ海を西北西へ進んでい