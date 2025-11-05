まんのう町立図書館 まんのう町立図書館（香川県まんのう町吉野下）は11月14日から12月14日まで、高松市出身の文豪・菊池寛の業績を紹介するパネル展示を行います。 サンクリスタル高松（高松市）のリニューアル工事に伴い、2025年5月から2027年秋ごろまで休館している菊池寛記念館が「出張」します。 「菊池寛を知ろう！」というテーマで菊池寛の生涯を紹介します。子ども時代に図書館の蔵書2万冊を読み切