日本野球機構（ＮＰＢ）は５日、来季セ・リーグ公式戦日程とセ・パ交流戦日程を発表した。いずれもカードのみ・一部地方の発表。セ・リーグは３月２７日に巨人−阪神、ＤｅＮＡ−ヤクルト、広島−中日で開幕する。ホームは２０２４年上位３球団だが、阪神が開催球場の都合により辞退したため、４位の広島が開幕戦を主催する。セ・パ交流戦は５月２６日からで、巨人−ソフトバンク、ヤクルト−西武、ＤｅＮＡ−オリックス、中