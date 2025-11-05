5日朝、五城目町の五城目高校の近くでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、5日午前8時ごろ、五城目町大川西野字田屋下の五城目高校の男子生徒が隣接する草地にいる体長約50センチのクマ1頭を、学校敷地内から目撃しました。高校の校舎までは約100メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。