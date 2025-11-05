トピー工業 [東証Ｐ] が11月5日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.9倍の33.9億円に急拡大し、従来予想の16億円を上回って着地。 通期計画の71億円に対する進捗率は5年平均の31.8％を上回る47.7％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比31.0％減の37.1億円に落ち込む計算