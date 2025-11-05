Jリーグは5日、12名の元Jリーガーに功労選手賞を授賞することを決定したと発表した。今回功労選手に選ばれたのは青山敏弘氏、伊東輝悦氏、イ・ヨンジェ氏、柿谷曜一朗氏、興梠慎三氏、高萩洋次郎氏、豊田陽平氏、本間幸司氏、丸橋祐介氏、森脇良太氏、山瀬功治氏、ランゲラック氏。12月11日に開催されるJリーグアウォーズで表彰される。功労選手賞はJリーグおよび日本サッカーの発展のために貢献をしたと認められる者を表彰