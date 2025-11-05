■BE:FIRSTとSKY-HIが並んだ集合ショットも 【動画・写真】7人でサインを書き入れるBE:FIRST4周年ムービー／SKY-HIとBE:FIRST集合ショットなど①～③ 11月3日にデビュー4周年を迎えたBE:FIRST。このたびグループ公式SNSにて、メンバーが画面にサインを書き入れる動画が公開された。 ひとりずつペンを持って「BE:FIRST」の文字の回りにサインを書き入れていく動画となっており、R