「桜守」として知られる造園家の佐野藤右衛門（さの・とうえもん）さんが１０月３１日、老衰で死去した。９７歳だった。告別式は６日午後１時から、京都市南区西九条池ノ内町６０、公益社南ブライトホール。喪主は植藤（うえとう）造園社長で、長男の晋一氏。京都市生まれ。天保３年（１８３２年）創業の「植藤」（現在の植藤造園）の当主として、１６代目佐野藤右衛門を襲名した。パリのユネスコ本部で彫刻家イサム・ノグチと