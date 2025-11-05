Samsungが2025年11月のメディア向け説明会で、新たなHDRフォーマットである「HDR10+ Advanced」を発表しました。これは、Dolbyが9月に発表した次世代HDRフォーマット「Dolby Vision 2」に対抗するものです。Samsung previews HDR10 Plus Advanced, its answer to Dolby Vision 2 | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/813389/samsung-previews-hdr10-plus-advanced-its-answer-to-dolby-vision-2Samsung reveals HDR10+ Advan