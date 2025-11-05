カンボジアで4日、詐欺拠点が摘発され、特殊詐欺に関与したとみられる日本人13人が拘束されました。地元メディアによりますと、カンボジア当局は4日、南東部のバベットで詐欺拠点を摘発し、フィリピン人やベトナム人などの57人の外国人を拘束しました。関係者によりますと、その中には日本人の男女13人が含まれていて、年齢は20代から60代とみられています。拠点からはパソコンや携帯電話などが押収されていて、地元当局は日本人ら