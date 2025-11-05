共産党の日刊機関紙「しんぶん赤旗」が2025年11月4日、公式サイトで日本維新の会の藤田文武共同代表に宛て、「記者の名刺画像公開の削除と謝罪を求める申し入れ」を公開した。藤田氏は同日、国会内で会見を開き反論。SNSでも双方の応酬が続いている。「不誠実かつ一方的なやり方は、係争中の週刊文春と同じ」発端となったのは、しんぶん赤旗日曜版が10月29日配信の電子版で公開した「維新藤田共同代表重大疑惑公設秘書側に公金20