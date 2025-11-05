１１月２日の東京１Ｒ・２歳未勝利（芝１６００メートル）でデビュー４戦目にして初勝利を挙げたグランセレスト（牡２歳、美浦・竹内正洋厩舎、父モーリス）は、ベゴニア賞（１１月３０日、東京）に向かう。同馬を管理する竹内調教師が１１月５日、明かした。前走は１０番枠から軽く促すとハナを奪い、そのままリズム良く運ぶと、直線も脚いろは鈍らず２着馬に３馬身差をつけて鮮やかに逃げ切った。指揮官は「ハナを切ってしっ