警察をかたる人物からの電話をきっかけに、三重県名張市の男性が約2400万円相当の暗号資産をだましとられました。 警察によりますと、4日午前10時ごろ、名張市の30代男性の携帯電話に、京都府警の捜査2課の警察官を名乗る人物から「あなたの口座が資金洗浄に使われている」などと連絡がありました。 その後、事件を担当をしているという大阪府警の捜査2課の警察官を名乗る人物から、LINEを通じて、警察手帳や逮捕状ら