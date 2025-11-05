アンソニー・ホプキンス（８７）は、「羊たちの沈黙」の撮影期間中、共演のジョディ・フォスター（６２）から怖がられていたという。アンソニーが連続殺人犯を演じ、アカデミー賞を獲得した１９９１年作で、ＦＢＩ訓練生のクラリス役を演じていたジョディだが、カメラが回っていない時でもアンソニーに近寄らなかったのだそうだ。 【写真】怖がられた女優と仲良し２ショット アンソニー