日本野球機構(NPB)は5日、2026年度セ・リーグ公式戦の試合日程を発表しました。3月27日の開幕カードは巨人ー阪神、広島ー中日、DeNAーヤクルトの3試合に決定。王者奪還を狙う巨人は、今季史上最速優勝を果たした阪神と開幕戦を戦います。なお開幕カードのホームチームは2024年の上位3球団(阪神・DeNA・巨人)だが、阪神が開催球場の都合により辞退したため、4位・広島が開幕戦主催となりました。また、セ・パ交流戦の試合日程は5月2