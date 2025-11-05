左から：「お〜いお茶 抹茶入り緑茶」「特上蒸し緑茶1000」伊藤園は、現代のライフスタイルに合わせたリーフ茶（ホールリーフ）の新容量帯として、“飲み切り・使い切り”サイズのミニパックリーフ製品の「お〜いお茶 抹茶入り緑茶」（50g）、「特上蒸し緑茶1000」（50g）を、11月10日に発売する。近年、日本における世帯構成は変化しており、1世帯あたりの人数が減少している。これに伴い、日常生活における「簡便性」を重視する