TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期が、2026年1月12日からTOKYO MX、BS11、カンテレにて放送されるほか、ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信配信されることが決定。あわせてキービジュアルが公開された。 参考：『ハイスクール！奇面組』再アニメ化の高いハードル“往年の名作”リブートの波を紐解く 本作は、集英社『少年ジャンプ＋』にて連載されていた、原作・春原ロビンソン、漫画・ひら