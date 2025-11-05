左から：「アーモンド効果 PROTEIN＜マイルドカカオ 微糖＞」「同 ＜コーヒー 微糖＞」江崎グリコは、国内売上No.1のアーモンドミルクブランド（インテージ SRI 2014年1月〜2019年12月、SRI＋2020年1月〜2025年10月 アーモンドミルク国内市場ブランド別累計販売金額（アーモンド効果飲料シリーズ））「アーモンド効果」から、「アーモンド効果 PROTEIN＜マイルドカカオ 微糖＞」「アーモンド効果 PROTEIN＜コーヒー 微糖＞」の2品