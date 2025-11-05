あきんどスシローは、年末年始に家庭で厳選素材を楽しめる「スシロー市場」の予約受付を11月4日より開始した。「スシロー市場」スシローでは、年末年始に家庭で手軽に楽しんでもらえるよう、「スシロー市場」にてスシローのバイヤーが目利きした厳選素材を販売している。今年は11月4日より注文を受け付けており、12月1日から提供を開始する。海鮮珍味3種詰め合わせ(1,580円)「海鮮珍味3種詰め合わせ」は、チャンジャ風に仕上げたサ