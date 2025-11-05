セーラー万年筆は、「伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔」を11月15日から全国のセーラー万年筆製品取扱販売店で発売する。「伝統漆芸 畷」は蓋に特長的な筋状成形を施し、機能美あふれる仕上がりとなっている。名称の由来は、縄手／畷（なわて）NAWATE。田の間の道。あぜ道。なわて道。まっすぐな長い道。縄の筋、なわ（出典：デジタル大辞泉）。伝統漆芸 畷 万年筆の最大の特長である蓋の筋状成形のイメージから着想して「畷」と命名した