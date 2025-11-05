「野菜生活 100 熊本デコポンミックス」カゴメは、「野菜生活 100 熊本デコポンミックス」を12月2日から来年2月中旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活 100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の美味しさを全国の人々に楽しんでもらう“地産全消”を商品コンセプトとしている。2010年から発売を開始し、これまで様々な地域の果実の恵みの味わいを届けてきた。今回