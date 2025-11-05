NHKの子ども向け番組『おかあさんといっしょ』で10代目『体操のお兄さん』を務めていたタレントの佐藤弘道が4日に自身のアメブロを更新し、初孫が誕生したことを報告した。この日、佐藤は「ご報告です！」というタイトルでブログを更新し「本日は皆様に大切なご報告があります」と切り出した。続けて「私、佐藤弘道は・・・ふふふ・・・」と何度か繰り返し「おじいちゃんになりましたぁ〜」と長男夫婦に第1子が誕生したことを写真