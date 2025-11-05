市によりますと、5日の午後0時20分ごろ、山形県南陽市高梨、赤湯バイパス高梨歩道橋付近を通った人から、道路の南にある果樹畑にクマ1頭がいるのを目撃したと通報があったということです。 パトロールを実施しているということですが、クマは確認できていません。市と警察が注意を呼びかけています。