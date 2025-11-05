釧路地裁釧路地裁は5日、北海道・知床半島沖で2022年4月、乗客乗員計26人が死亡、行方不明となった観光船沈没事故を巡り、業務上過失致死罪で起訴された運航会社社長桂田精一被告（62）の公判前整理手続きが終了したと発表した。公判では事故の予見可能性の有無が争点となる。桂田被告の弁護人によると、起訴内容を否認し、無罪を主張する方針。地裁によると、整理手続きは10月29日に続き、今月4日も実施。争点のほか証人19