東京株式市場で日経平均株価が急落しています。午前は一時、2400円値下がりし、午後も5万円を挟む展開となっています。岩井コスモ証券 担当者「ハイテク株全般がちょっと買われすぎなのではないか」「このまま下げトレンドに転じるということはないと思う」きょうの東京株式市場で日経平均株価は急落し、午前の下げ幅は一時、2400円を超えました。AIブームへの警戒感から前日のニューヨーク市場ではハイテク株が売られ、東京