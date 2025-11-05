日本ハムは5日、松本哲也氏の野手コーチ就任を発表した。松本コーチは現役時代巨人でプレーし、引退後も18年から22年まで巨人でコーチを務め、23年から巨人女子コーチを担当。25年から巨人の一軍外野守備走塁コーチを務めた。