気になる女性と初デートの約束を取り付けたら、ただ当日を待つだけでは物足りません。デートの期待感を盛り上げるようなLINEを送れば、二人のテンションをさらに高めることができるはず。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「デート１週間前から当日までに送ると女性の気持ちが盛り上がるLINE９パターン」をご紹介します。【１】「明日はよろしくね」などさりげなく約束を思い出させるLINE「シンプルだけど悪