連覇を狙ったＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１は５着に終わったウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は、昨年鼻差で２着に敗れたチャンピオンズＣ（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）で巻き返しを狙う。高木調教師は「返し馬は良かったし１６００メートルを使って多少気合は乗っていたけど、今までにない止まり方だった。目に見えない疲れがあったのかもしれない」と説明した。