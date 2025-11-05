西武にドラフト４位で指名された東北福祉大・堀越啓太投手が５日、宮城・仙台市内の同校で指名あいさつを受けた。斉藤誠人担当スカウトから西口文也監督のサイン色紙と、サインが書かれたドラフト会議のパスを手渡されて笑顔を浮かべた。埼玉県出身で幼少時はファンクラブに入っていたことを明かし、「憧れの球団。うれしいです」と笑顔をみせた。力強い直球が持ち味の右腕は、トレーニング施設で１６４キロを計測したことがあ