ＪＲＡは１１月５日、米ブリーダーズカップに遠征したＪＲＡ所属馬が帰国したと発表した。日本時間２日に、日本調教馬として初めてブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（ダート２０００メートル）を制したフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作厩舎）など７頭は、４日の１２時４４分に千葉・成田国際空港に到着。輸入検疫のため、同日１６時３５分に千葉県白井市のＪＲＡ競馬学校に入厩した。