日本ハムは５日、元巨人の松本哲也氏が野手コーチに就任すると発表した。松本氏は山梨学院大付−専大を経て２００６年度育成ドラフト３位で巨人入団。現役時代は俊足巧打、広い守備範囲を誇る外野手として活躍。２００９年に育成出身野手では初めて新人王とゴールデングラブ賞を獲得した。１７年限りで引退してからは巨人や巨人女子チームでコーチを務め、２５年は巨人１軍外野守備走塁コーチを務めていた。