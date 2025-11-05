奈良県上牧町は４日、国史跡・上牧久渡（くど）古墳群の整備工事で、文化庁から許可を受けずに史跡内の土地を削って造成し、これまで確認されていなかった古墳を損壊して石室の一部を出土させた、と発表した。阪本正人町長は記者会見し、「文化財の保存・整備事業の信頼を揺るがすことになり、申し訳ない」と陳謝した。同古墳群は８基の古墳で構成。２０１５年に国史跡に指定された。整備工事は２３年度に始め、文化庁の許可を