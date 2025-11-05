私はナオ（32）。旦那マサキ（33）が息子のジン（5）を連れて、幼馴染の女性ユズさん（33）と息子のタケル（5）と遊びに行っていることが判明しました。どれもこれも、私が誘われて断ったものです。てっきり息子と旦那の2人で行っていると思っていたのに。沖縄旅行の予約までしていたので、旦那と大喧嘩をしています。旦那を止めたくて口にした「離婚」という言葉は、本心ではありません。しかし旦那は「離婚でもいい」なんて言う