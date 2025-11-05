見つめ合い、ふっくらしたお腹を披露男子バレーの西田有志(大阪ブルテオン)夫妻の仲睦まじい2ショットが公開され、話題になっている。妻で元女子バレー日本代表の古賀紗理那さん(熊本県大津町出身)が、西田のYouTubeチャンネルに登場。ふっくらしたお腹を披露し、第1子妊娠中の近況について語った。古賀さんは西田について「優しい。本当優しいよね。子どもできてからもずっと優しいだろうし、本当結婚できてよかったなと」