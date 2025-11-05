＜kintone Golf Tournament事前情報◇5日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞プロテスト合格を目指す25歳以下の選手がしのぎを削るマイナビネクストヒロインゴルフツアー（以下ネクヒロ）で、絶大な人気を誇るボールがある。それはキャロウェイの『クロムツアー』シリーズ。出場選手の使用モデルを調査した第7戦では、ボール使用率1位に輝いている。【写真】和田純怜のあこがれ選手はアイドルゴルファー？1