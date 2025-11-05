今シーズンの全日程を終了し、秋季キャンプ真っ只中のファイターズ。鹿部町出身の伊藤大海投手が今シーズンを振り返り、２０２６年への思いを語りました。（伊藤大海投手）「去年より悔しいシーズンだった。ことしの方が（優勝に）届きそうで届かなかったという印象なので、あの一球がとかあの一敗がとかっていうのがことしの方が強く感じる」鹿部町出身の伊藤大海投手は今シーズン、リーグ戦