県知事選挙の投開票日まであと４日です。 広島駅の地下広場で期日前投票が始まりました。 広島駅南口地下広場に開設された県知事選挙の期日前投票所では、広島市内８つの区に住む有権者が投票できます。 県選管によりますと２日現在の期日前投票率は３．８５％で、衆院選と投票時期が重なった前回に比べ１．７９ポイント低くなっています。 広島市選挙管理委員会 内河内 孝治事務局次長 「ぜひこういう場を利用していただいて