タレントで女優の菊川怜（47）が4日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。料理が苦手ながら「凄い楽になった」人気料理家の言葉を明かした。ホストである、料理家の和田明日香とともにトークをする中、菊川は和田の料理をマネしていると明かしつつ「私、明日香さんの、“なんらかの粉をかける”っていうのが好きで。“粉ってなんでもいいんだ”みたいな」と告白。「私の中で何かが変わった