セ、パ両リーグは5日、26年のセ・リーグ公式戦と交流戦などの日程を発表。未発表の6試合を含め各球団143試合が組まれた。セは3月27日に巨人―阪神、DeNA―ヤクルト、広島―中日で開幕する。24年2位で開幕カード開催権があった阪神は甲子園が選抜大会、京セラドームがオリックス戦で使用されるため開催を辞退。同年4位の広島に権利が移った。交流戦は5月26日開幕。CSは10月10日に始まり、日本シリーズは同24日にセ本拠地で開幕