日本ハムは5日、今季まで巨人でコーチを務めた松本哲也氏（41）が野手コーチに就任すると発表した。松本氏は巨人時代の2009年に育成出身野手で初の新人王とゴールデングラブ賞を獲得した「育成の星」。野手への総合的な指導を期待されており、新庄監督の下、悲願の日本一を目指すチームを支える。松本氏は2006年の育成ドラフト3位で巨人に入団。07年に支配下選手登録されると、09年には主に2番打者としてチームのリーグ3連覇