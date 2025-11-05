熊本北部浄化センターの放流水から有機フッ素化合物が検出された問題で10月31日、熊本県は、現時点で濃度が上昇する可能性は低いとしました。これは県の地下水保全推進会議で報告されました。前回4月の会議で、TSMCや周辺企業の工場排水を処理している熊本北部浄化センターの放流水から2種類の有機フッ素化合物が検出されたことが報告され、県が追跡調査をしていました。 検出された有機フッ素化合物「PFBS」と「PF