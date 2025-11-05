日伝 [東証Ｐ] が11月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比7.7％増の32.5億円に伸び、従来の0.6％減益予想から一転して増益で着地。 通期計画の72億円に対する進捗率は45.1％となり、5年平均の45.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.5％減の39.5億円に減る計