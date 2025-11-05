ワールドシリーズＭＶＰに輝き、名実ともにＭＬＢトップ投手となったドジャース・山本由伸投手（２７）の?師匠?の存在が米メディアで注目されている。優勝後に山本はこれまでトレーニングを指導してもらった柔道整復師でトレーナーの「矢田先生」こと矢田修氏に感謝の言葉を並べ、ポストシーズンでの２試合連続完投、ＷＳでの連投とフル回転の裏には常に矢田氏の存在があったと明かしている。山本はオリックス入団後に大阪で