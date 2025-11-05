共産党の元衆議院議員の池内さおり氏が2025年11月4日にXを更新し、高市早苗首相と「現地妻」を結びつけたポストに対し、「誤解を招く表現であった」と謝罪した。「総理大臣が女性であろうとなかろうと...」発端となったのは、アメリカのトランプ大統領が来日した際、高市首相とトランプ大統領が親しげな様子を見せていたことだった。池内氏は10月30日にXで「腰に手をまわされ満面の笑顔で受け入れる総理大臣の数々のシーン」「日本