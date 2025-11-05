ロジネットジャパン [札証] が11月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.7％減の17.6億円に減り、従来の1.0％増益予想から一転して減益で着地。 通期計画の35.6億円に対する進捗率は49.6％となり、5年平均の51.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.7％増の